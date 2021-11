Alunos agredidos com garrafas e ferros durante festa no ISEP

Pelo menos quatro alunos ficaram feridos depois de terem sido agredidos com garrafas e ferros durante uma festa no recinto do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).Segundo apurou ojunto da PSP, o incidente aconteceu durante a madrugada desta terça-feira. Os agressores, armados com garrafas de vidro e ferros, entraram na festa e começaram a agredir os estudantes.Os feridos foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, pelos bombeiros voluntários Portuenses.O alerta à polícia foi dado às 2h45.