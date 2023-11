Alunos da Escola Secundária de Vagos em greve por falta de segurança

Os alunos da Escola Secundária de Vagos fecharam, esta quinta-feira, a Escola Secundária de Vagos a cadeado devido a alegadas condições de falta de segurança nos últimos dias, por falta de funcionários.



Ao que dizem os estudantes, nos últimos dias não há funcionários suficientes para garantir as condições mínimas de funcionamento. Segundo a escola, as condições mínimas para garantir as aulas e a segurança dos alunos nos últimos dois dias foram salvaguardadas.





No entanto, foram encerrados serviços como a reprografia e o bar, por falta de funcionários. A escola esteve apenas aberta durante a manhã porque não estavam garantidas as refeições. Ao local foi chamada a GNR que tomou conta da ocorrência.