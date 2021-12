"Saí da faculdade e ia para a residência. Fui atacada por três homens, que me violentaram”. O relato desta “agressão sexual” é de uma estudante da Faculdade de Arquitetura do Porto, de 19 anos. Ocorreu pelas 23h00 de 19 de novembro, na Via Panorâmica do Campo Alegre. A vítima está perturbada e desequilibrada, já pôs a vida em risco e tem acompanhamento psicológico.