Quatro dias de suspensão foi a sanção aplicada pela escola, no concelho do Vimioso, aos oito alunos que terão sodomizado com uma vassoura um colega, de 11 anos, no dia 19 de janeiro, nas instalações escolares. Seis envolvidos na agressão sexual têm entre 13 e 15 anos. Os restantes dois, um deles irmão da vítima, têm 16 anos e já respondem criminalmente em tribunal como adultos.









Já a funcionária da escola, que terá assistido a tudo sem nada fazer para travar os agressores, estará sob alçada disciplinar. A mulher encontra-se atualmente de baixa médica, que prolongará pelo menos durante uma semana. A escola está igualmente a ser alvo de uma inspeção do Ministério da Educação.

Entretanto, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Vimioso reuniu esta terça-feira, com a presença da mãe do menor. Segundo António Santos, presidente da CPCJ, a mulher estava “triste” e “revoltada”, lembrando que é “uma mãe excelente” e “muito protetora”. A CPCJ disponibilizou “todo o apoio” à criança e à família que, de acordo com António Santos, “é muito carenciada” em termos económicos. “É uma família de seis pessoas e apenas uma trabalha”, referiu o responsável.





O presidente da Câmara de Vimioso, Jorge Fidalgo, disse também que o município está preocupado perante esta situação.