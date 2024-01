Irmão de menor sodomizado com vassoura em escola pode responder criminalmente

O irmão do jovem sodomizado em Bragança pode responder criminalmente pelos atos cometidos a 19 de janeiro numa escola de Vimioso. O irmão, que completou 16 anos no dia do crime, foi um dos oito jovens a participar nas agressões.



Além do familiar da vítima, outro jovem, também com 16 anos, pode responder criminalmente. Os restantes agressores têm entre 13 e 15 anos.





Uma funcionária da escola terá assistido à agressão sem fazer nada.O ataque só foi denunciado cinco dias depois de ter sido consumado, quando a vítima foi levada para o hospital. A vítima e a família estão a receber apoio psicológico O caso é investigado pela Polícia Judiciária.