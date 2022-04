Álvaro Sobrinho, ex-líder do BES Angola (BESA), vendeu aos filhos Gonçalo e Joana quatro dos seis apartamentos de luxo que comprou num dia no Estoril Residence, um dos imóveis mais caros do País, em Cascais. As operações foram feitas após o Tribunal da Relação de Lisboa ter revogado o arresto dos imóveis a Sobrinho e seus familiares, em outubro de 2012.