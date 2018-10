Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambulância atropela ovelhas em Vila Real

Dois dos animais acabaram por morrer.

Por P.M.P | 08:55

Uma viatura dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca ficou danificada, segunda-feira à noite, ao chocar com um rebanho de ovelhas que ‘passeava’ no cruzamento de Arrabães do IP4, sentido Vila Real–Amarante. Dois dos animais acabaram por morrer.



"O proprietário dirigiu-se ao local, carregou os animais mortos e o que estava ferido, ameaçou o bombeiro e saiu do local", explicou ao CM o comandante da corporação, Orlando Matos.



A GNR esteve no local do acidente, onde os condutores se têm deparado com vários animais na via, entre eles, cavalos, burros e cães.