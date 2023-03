Uma colisão entre um automóvel e uma ambulância na CRIL, no sentido Algés-Sacavém, deixou uma ambulância tombada na via, pelas 10h40 desta terça-feira.



De acordo com o CDOS de Lisboa do acidente não resultaram quaisquer ferimentos para os ocupantes, apesar de a ambulância ter capotado.





O acidente ocorreu junto ao Parque de Campismo de Monsanto e obrigou ao corte de duas faixas, o que provocou condicionamentos de trânsito.