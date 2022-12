Catarina Sanches, amiga do rapper Mota Jr que foi condenada a quatro anos e meio de prisão por coautoria no roubo de ouro que levou à morte violenta do artista, está a ser julgada no Tribunal de Sintra por participação no crime. A Relação de Lisboa deferiu o recurso do Ministério Público (MP), apresentado após a despronúncia da jovem esteticista por homicídio qualificado, e pediu novo julgamento para esclarecer o papel da arguida na morte.









Ver comentários