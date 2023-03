André Ventura diz que ataque ao Centro Ismaelita é resultado de uma política "sem qualquer controlo"

Duas pessoas morreram esta terça-feira de manhã no Centro Ismaelita em Lisboa após um ataque com uma faca. Um professor do centro foi esfaqueado no pescoço e transportado para o hospital.





O líder do Chega, André Ventura, comentou o ataque desta terça-feira no Centro Ismaelita em Lisboa que provocou dois mortos, afirmando que este é um resultado de uma política com "portas abertas" e "sem qualquer controlo"."A política de portas abertas sem qualquer controlo deu nisto. O sangue destas vítimas é responsabilidade do criminoso afegão, mas está nas mãos do governo de António Costa", afirmou ANdré Ventura na rede social Twitter.Numa primeira reação ao ataque, feita na sede nacional do Chega, em Lisboa, André Ventura defendeu que situações como esta exigem prudência nas reações "até perceber que tipo de crime é que está em causa e, sobretudo, tendo em conta que, sendo praticado no contexto em que é, pode indiciar" um "crime com motivações terroristas"."Sabemos que é um crime de enorme gravidade, para já, vamos ver se tem alguma que ver com terrorismo ou com alguma espécie de ligação religiosa ou política", apontou.Indicando que o suspeito do ataque "se trata de um refugiado afegão", Ventura considerou que "é preciso perceber quem era, que ligações tinha, que motivações tinha"."Para percebermos se isto resulta de alguma falha que terá havido no controlo, se resulta de alguma radicalização ou se resulta de um outro cenário criminoso mas que nada tenha que ver com este contexto", acrescentou.O líder do Chega defendeu que, "se for terrorismo, é extremamente preocupante e é sinal" de que é necessário "implementar rapidamente outros mecanismos de controlo" da entrada de estrangeiros em Portugal.André Ventura indicou, no entanto, que "não é habitual que ocorra" uma situação destas e também "não é habitual o lugar onde ocorreu", referindo que "às vezes as coisas têm outra explicação"."E, portanto, acho que cabe aos responsáveis políticos ter alguma prudência, uma vez que o ser terrorismo ou não ser faz toda a diferença em termos até de tranquilidade social, de paz social e de ordem pública", salientou.O suspeito também ficou ferido após ter sido baleado pela PSP e foi encaminhado para o Hospital de São José, em Lisboa. O homem encontra-se detido.