Animais com trauma dos fogos têm apoio

Voluntários têm encontrado principalmente cães que ficaram afetados após o incêndio.

Por Paula Gonçalves | 04:57

Voluntários ajudam a remover escombros e a limpar aldeias

Desde os incêndios que o grupo de Rita Fernandes tem apoiado na recuperação de algumas aldeias. "Temos vindo a fazer a limpeza e remover os escombros", conta a voluntária, ao acrescentar que hoje vão levar também ovelhas e leitões oferecidos pela Associação de Pais da escola básica de Ançã.



Nos últimos meses tem concentrado esforços na aldeia de São Joaninho, Santa Comba Dão, onde regressa todos os domingos. Aí está a ser desenvolvido um projeto para recuperar o parque de merendas da Fonte do Soito e vai ser lançada uma campanha de recolha de árvores.



Os incêndios que atingiram a região centro a 15 de outubro não afetaram apenas as pessoas, deixaram também traumatizados os animais que sobreviveram, sobretudo cães e gatos. Rita Fernandes, voluntária de Coimbra que esteve no terreno com uma equipa de veterinários, diz que todos os animais domésticos que tem acompanhado "ficaram muito traumatizados pelo barulho que o incêndio trouxe". Ao mínimo barulho, "escondem-se com medo", conta a voluntária, que continua a visitar a zona todos os domingos.O Piloto, um cão de pequeno porte que sofreu queimaduras graves em Vinhó, Arganil, é disso exemplo. Foi encontrado em grande sofrimento e só recuperou após quatro meses de tratamento em Coimbra. "Tinha as patas queimadas, em carne viva e o osso exposto. Acabou por perder as almofadas plantares. Tinha também dificuldades respiratórias por ter inalado ar muito quente e estava bastante traumatizado pela experiência por que passou", conta o veterinário Nuno Cardoso.Após a recuperação o Piloto foi levado pelos voluntários para visitar o dono Armando Ribeiro, em Vinhó. O reencontro foi emocionante. "Gostei muito de o ver", revela, com lágrimas nos olhos, o proprietário, que perdeu a casa no incêndio. O vizinho João Cardoso, que cuidou do cão logo após o fogo, diz que "o bicho escapou por milagre", mas ficou surpreendido com o seu bom aspeto. "Esteve tão mal e tão assustado. Até nós ficámos, quanto mais os animais", recorda.Por necessitar de cuidados e condições muito específicas que o dono não tem, o Piloto está agora disponível para adoção. "É um cão ótimo para adotar. Deve estar em casa e basta ter uma varanda. É muito sossegado", refere Catarina Dias, veterinária. O grupo tem ajudado outros animais afetados, com ração e cuidados veterinários.