Apanha filha menor a fazer sexo com marido em Setúbal

A PJ de Setúbal anunciou ontem a detenção de um homem de 42 anos, após denúncia da mulher, que o apanhou a fazer sexo com a filha (enteada do suspeito).A queixa desvendou cerca de dois anos de abusos sexuais sofridos pela vítima, de apenas 17 anos.O detido aproveitava o facto de trabalhar em turnos desencontrados com a mulher para consumar as práticas sexuais com a menor.Esta começou a ser abusada aos 15 anos e manteve o silêncio a pedido do padrasto. O detido estava ontem a ser interrogado no Tribunal de Setúbal.