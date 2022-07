Um tiroteio num bar no Porto, na madrugada desta quinta-feira, fez três feridos.



Ao que o CM apurou, dois suspeitos entraram no bar Diamond Sishas na rua da Torrinha, no Porto, e efetuaram quatro disparos no interior do estabelecimento.



As imagens a que a CMTV teve acesso mostram um grande aparato policial no local.









