Apoio da autarquia vai reerguer Casa dos Sinos

Câmara de Póvoa de Lanhoso quer valorizar Casa localizada junto ao Castelo, para potenciar o turismo.

Um violento incêndio consumiu, há um ano, a Casa dos Sinos, junto ao Castelo da Póvoa de Lanhoso. O edifício histórico, onde funcionava um restaurante, está, desde essa altura, devoluto.



A Confraria da Senhora do Pilar, proprietária do prédio, não tem dinheiro suficiente para reconstruir, com a dignidade necessária, a Casa dos Sinos. Esta quinta-feira, a Câmara da Póvoa de Lanhoso vai votar um apoio de 30 mil euros, para apoiar a reconstrução.



A proposta que vai a votos na reunião do executivo é da iniciativa do presidente Avelino Silva, com o objetivo de preservar o património do concelho. Uma nota divulgada pela autarquia refere que o apoio é uma forma de potenciar o turismo.



"Este apoio inscreve-se no âmbito da política de valorização do património edificado que a autarquia tem vindo a levar a cabo junto de diversas entidades concelhias, através da atribuição de subsídios especificamente orientados para esse fim. Tem ainda em consideração que, no ano passado, o património edificado da Confraria do Pilar foi alvo de um incêndio, que devastou a parte afeta ao restaurante, e que é vontade da Confraria do Pilar reconstruir aquele edifício, procurando valorizar o seu património e embelezando-o, promovendo, assim, também, a potenciação turística do conjunto edificado", diz o comunicado da câmara.



A Casa dos Sinos localiza-se no Monte do Pilar, onde se encontra edificado o ex-líbris da Póvoa de Lanhoso. O Castelo de Lanhoso tem sido o centro das mais diversas iniciativas da autarquia.



Há um ano, um incêndio, que deflagrou durante a madrugada, deixou a Casa totalmente destruída.