Incêndio destruiu restaurante junto ao castelo de Póvoa de Lanhoso

Causas ainda estão por apurar.

Por Liliana Rodrigues | 09:57

Um incêndio destruiu por completo um restaurante na Póvoa de Lanhoso, na madrugada desta sexta-feira. Os bombeiros foram chamados ao local, mas já não conseguiram evitar que as chamas destruíssem todo o espaço.

O alerta foi dado pela 01h49, altura em que o restaurante estava fechado. O combate às chamas durou até perto das 04h00, tendo envolvido seis viaturas e 20 operacionais.

O gerente do restaurante Castelo, Rafael Martins, ficou chocado, mas já garantiu que não vai baixar os braços e fechar portas. "Pedimos a todos os estimados clientes e amigos tempo para poder recomeçar tudo de novo!!", escreveu no Facebook.

As causas do fogo ainda não são conhecidas, mas a Policia Judiciária de Braga já foi chamada ao local para investigar os motivos que estarão na origem do incêndio.