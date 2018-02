Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher salta de segundo andar para escapar às chamas no Porto

Incêndio deflagrou em edifício na Rotunda da Boavista, esta quarta-feira.

18:49

Uma mulher ficou em estado grave depois de ter saltado do segundo andar de um edifício em chamas na Rotunda da Boavista, no Porto.



O alerta foi dado às 18h27 desta quarta-feira, altura em que um casal, que se encontrava dentro da habitação, começou a pedir ajuda para escapar ao fumo e às chamas.



O homem ainda conseguiu fugir usando os canos mas a mulher, desesperada, saltou, embateu na cobertura de uma sapataria e acabou por cair desamparada no chão.



A vítima ficou com múltiplos traumatismo e teve de ser encaminhada para o Hospital de Santo António. Já o homem também se terá aleijado ao escapar e foi igualmente conduzido para a mesma unidade hospitalar.



Segundo o CDOS, no local estavam, pelas 18h50, três viaturas dos sapadores bombeiros com 12 operacionais, bem como elementos do INEM e da PSP. No entanto, e pelas 19h12, o edifício ainda se encontrava em chamas.



Do INEM foram encaminhadas viaturas médicas, ambulâncias e uma equipa de psicólogos.



Este fogo deflagrou numa das zonas mais movimentadas do Porto em plena hora de ponta o que está a congestionar todo o trânsito na área. De resto, os acessos à Rotunda da Boavista estão, neste momento, totalmente cortados.



O prédio em chamas localiza-se ao lado do café Peninsular, um dos mais emblemáticos da Invicta.



Incêndio deixa várias pessoas desalojadas

Segundo apurou o CM no local, o edifício acidentado era antigo e albergava dez pessoas, distribuídas em quartos de baixo custo.



Segundo fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto, o fogo deflagrou num quarto do primeiro andar e ficou circunscrito a esse quarto.



"O resto dos danos causados devem-se ao fumo e ao calor que se desenvolveu dentro da habitação", adiantou, confirmando a existência de um ferido grave e um ferido leve.



O incêndio já se encontra em fase de rescaldo.