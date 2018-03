Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incendeia cela para fugir a dívidas

Caso ocorreu na cadeia de Vale de Judeus, Azambuja.

Por M.C. | 08:38

Um recluso da cadeia de Vale de Judeus, Azambuja, incendiou caixotes do lixo na Ala B daquele estabelecimento prisional e pegou fogo ao colchão da cela, para alegadamente fugir a dívidas que tinha para com outros detidos.



Os dois focos de incêndio ocorreram pelas 16h00 de terça-feira.



Os guardas prisionais extinguiram as chamas nas duas situações e colocaram o detido numa cela disciplinar, afastado da restante população prisional.