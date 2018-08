Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apreendidos 24 mil litros do produto "Especial Tempero" em Bragança

Irregularidades na rotulagem e falta de rastreabilidade levaram à apreensão no valor de 22 mil euros.

Por Lusa | 13:08

Cerca de 24 mil litros de um produto designado "Especial Tempero" foram apreendidos por "irregularidades na rotulagem e falta de rastreabilidade" numa unidade de embalamento de azeite no distrito de Bragança, cuja atividade foi suspensa, anunciou esta quinta-feira a ASAE.



Em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) refere que esta apreensão decorreu de uma investigação levada a cabo há já "vários meses", através da Unidade Regional do Norte - Unidade de Mirandela.



A ASAE apreendeu ainda "63 mil rótulos irregulares", sendo que o montante global da apreensão ascende os 22.600 euros.



"No decurso desta ação de fiscalização foi também efetuada uma suspensão parcial da atividade por falta de requisitos gerais e específicos de higiene", acrescenta a ASAE.



No local foram "adicionalmente colhidas amostras para verificação dos parâmetros físico-químicos legalmente estabelecidos e suspeita do produto embalado", conclui.