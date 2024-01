Um árbitro da Associação de Futebol do Algarve (AFA) foi agredido com um pontapé por um jogador, no decorrer de uma partida em Portimão entre o Mexilhoeira Grande FC e o Ginásio Clube de Tavira, no passado domingo.









Os árbitros da partida estavam a tentar sanar um conflito quando um deles acabou por sofrer o pontapé, na zona abdominal, por parte de um jogador da equipa visitante. A vítima teve de sofrer cuidados médicos hospitalares.

Em comunicado, a União de Núcleos de Árbitros de Futebol da AFA exige “uma investigação imediata por parte das autoridades competentes e das entidades desportivas” para que sejam “tomadas as medidas necessárias em relação ao agressor e para prevenir futuros incidentes desta natureza”. O jogo estava inserido na Liga Algarve Futebol Juniores.