Arguido em 13 processos detido por furto no Funchal

Um homem de 36 anos foi detido pelo crime de furto em estabelecimento com arrombamento no Funchal, sendo arguido em 13 processos e suspeito noutros oito, informou este sábado a Polícia de Segurança Pública.

Em comunicado, o Comando Regional da Madeira da PSP adianta que o homem foi detido em flagrante na sequência das diligências desenvolvidas pela divisão do Funchal durante a madrugada de hoje.

"O detido é arguido em 13 processos e suspeito em outros oito processos, todos relacionados com os crimes de furto e dano em estabelecimento", pode ler-se no documento.

O homem foi detido "no período de recolhimento obrigatório", quando tinha "acabado de sair de um estabelecimento comercial na área do Funchal após ter arrombado a porta de vidro com recurso a uma pedra".

Estava na posse de uma "quantia monetária furtada do fundo de caixa do mencionado estabelecimento e ainda dois pares de sapatilhas no valor total de cerca de 300 euros".

A PSP acrescenta que as diligências desenvolvidas ainda "permitiram recuperar a gaveta da caixa registadora, a qual havia sido abandonada pelo detido nas imediações do estabelecimento".

Depois de ser presente ao juiz do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal, o homem ficou sujeito a apresentações semanais e tem também de realizar um tratamento à toxicodependência.