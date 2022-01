Teve de cumprir metade da pena no âmbito do processo ‘Face Oculta’, arrisca-se agora a regressar à cadeia de Évora, para já como o único condenado no processo ‘Marquês’. Armando Vara, ex-ministro socialista, vê a Relação de Lisboa rejeitar o seu recurso e a única solução que lhe resta é tentar arrastar o processo para o Tribunal Constitucional.