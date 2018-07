Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Armando Vara vai reclamar da decisão do Constitucional

Antigo ministro tenta evitar início de cumprimento de pena efetiva de cinco anos

11.07.18

O antigo ministro Armando Vara vai reclamar da decisão do Tribunal Constitucional (TC) que rejeitou o recurso da sua condenação a cinco anos de prisão efetiva, no âmbito do processo Face Oculta, disse esta quarta-feira o seu advogado.



Em declarações à agência Lusa, o advogado Tiago Rodrigues Bastos confirmou que "vai apresentar uma reclamação" para a conferência de juízes do TC, evitando assim que o ex-ministro comece já a cumprir a pena.



Numa decisão sumária, com data de 10 de julho de 2018, o TC decidiu "não conhecer do objeto" do recurso interposto por Armando Vara.



Na decisão, a relatora conselheira Fátima Mata-Mouros analisou várias questões de inconstitucionalidade suscitadas pelo arguido, incluindo questões relacionadas com a utilização e destruição das escutas em que terá intervido o então primeiro ministro José Sócrates.



O recurso para o Constitucional era o último possível para Armando Vara, já condenado em primeira intância e na Relação. Pena inferior a oito anos impede recurso para o Supremo.