Arsénio na água alarma Marco de Canaveses

População aconselhada a não beber água da rede pública.

Por José Eduardo Cação | 08:16

Temos que comprar água para beber e têm-nos dito para não tomarmos banho ou cozinhar com a água da torneira". Emília Monteiro vive na freguesia de Santo Isidoro e Livração, no Marco de Canaveses, onde a população foi aconselhada a não consumir a água da rede pública, devido à presença de níveis elevados de arsénio, um componente químico que pode provocar graves problemas de saúde.



A concentração anormal foi detetada durante uma análise ao furo de água de Alvim, um dos três que abastecem a rede local.



Apesar de muitos habitantes usarem a água dos poços das próprias habitações, este caso tem provocado grande transtorno a quem se serve da rede pública de abastecimento, com água imprópria para consumo.



A Câmara de Marco de Canaveses está a acompanhar o caso e a "fazer novas análises para perceber as causas do problema". A Junta de Santo Isidoro e Livração afixou editais em vários estabelecimentos, referindo que a água não deve ser consumida. Garante empenho em "resolver em definitivo a má qualidade da água, bem como garantir um abastecimento eficiente ao longo do ano".



Químico prejudica a saúde

O arsénio é um elemento químico metálico que, quando concentrado em níveis elevados, por exemplo na água, pode ter efeitos nefastos para a saúde. Cancro, problemas neurológicos e erupções cutâneas são alguns dos sintomas e doenças.



Solução em 15 dias

A Câmara do Marco de Canaveses espera que a situação seja resolvida, no máximo, em duas semanas. As análises efetuadas demonstraram níveis bastante superiores aos recomendados para consumo humano (10 microgramas por litro).