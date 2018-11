Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Artista do circo Victor Hugo Cardinali ferido com gravidade em incêndio

Jovem foi atingido por "uma projeção de fogo e fumo", no reboque de um camião em Setúbal.

Por Lusa | 18:45

Um jovem artista do circo Victor Hugo Cardinali ficou este sábado ferido com gravidade na sequência de um incêndio no reboque de um camião do circo, que servia de camarim, em Setúbal, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



O comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, Paulo Lamego, indicou que o ferido, que sofreu queimaduras, foi transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, tendo depois sido transferido para o Hospital de São José, em Lisboa.



Paulo Lamego referiu que o jovem foi atingido por "uma projeção de fogo e fumo", quando abriu o reboque, que servia de camarim e que ficou completamente destruído.



O camião com o reboque estava estacionado em Setúbal, enquanto o artista, que ficou ferido, almoçava, adiantou a mesma fonte.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o incêndio ocorreu na Avenida António Sérgio, junto às piscinas municipais.



O alerta para o incêndio, de acordo com o CDOS, foi dado às 14h26, tendo sido mobilizados para o local, 17 operacionais, apoiados por seis veículos, dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, da delegação de Setúbal da Cruz Vermelha Portuguesa e da PSP.