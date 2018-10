Leão ataca menina de quatro anos durante espetáculo de circo

Criança estava a assistir ao espetáculo na Rússia quando o felino ultrapassou barreira de segurança e a atacou.

Uma menina de quatro anos foi atacada por uma leoa enquanto assistia a um espetáculo de circo, na região de Krasnodar, na Rússia.



O animal conseguiu chegar à criança, que estava sentada numa bancada, mordendo-a na zona da cabeça, na sequência de ter destruído a rede de segurança que o separava do público.



O treinador não conseguiu impedir o felino, apesar do animal se encontrar com uma coleira no momento do ataque.

Ksenia sobreviveu à agressão e foi transportada para o Hospital Central da República em Krasnodar, onde está a ser tratada nos Cuidados Intensivos, segundo avança o jornal The Mirror.

A menina tem graves ferimentos no rosto e no peito. Valentina Pavlova, uma das médicas responsáveis, avançou na mesma publicacção que a menina tem uma mordida que vai desde a orelha ao queixo.



Apesar dos graves ferimentos, Ksenia não corre risco de vida.