Elefante sem tromba avistado na África do Sul

Especialistas mostram-se preocupados com a sobrevivência da cria.

13:26

Um elefante bebé sem tromba foi avistado junto da sua comunidade no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Os trabalhadores do parque garantem que a cria nasceu normal e saudável, no entanto não sabem como é que o animal ficou sem tromba.

Segundo o DailyMail, os profissionais acreditam que a deficiência pode ser resultado de um ataque de predador, como um leão ou um crocodilo, animais conhecidos por atacar crias de elefantes. Não se descarta, apesar disso, a hipótese do animal ter sido apanhado por uma armadilha de caçadores furtivos.

Os funcionários do santuário mostram-se preocupados com a sobrevivência do animal, uma vez que todos os elefantes precisam da tromba para comer e beber água, sendo que bebem cerca de 190 litros de água e 90 a 220 kg de alimento todos os dias.

Além de alimento, a tromba também serve para os elefantes se relacionarem entre si e, como tal, esta cria pode ficar mais vulnerável na comunidade e suscetível a ataques de predadores.