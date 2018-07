Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreende dentes de elefante e hipopótamo em Portugal

Peças estavam a ser vendidas através da Internet.

Por Lusa | 20:48

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu várias peças protegidas, como dentes de elefante e de hipopótamo, que estavam a ser vendidas através da Internet, foi anunciado segunda-feira em comunicado.



A ASAE avança que realizou, nos últimos meses, várias ações de vigilância e monitorização do comércio online, com especial incidência na oferta de peças que estão protegidas ambientalmente pela convenção CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção).



Segundo a ASAE, na sequência destas ações, realizadas em Guimarães, Gaia, Marco de Canaveses, Leiria e Alcanena e, após a identificação de anúncios publicados na internet, foram instaurados processos de contraordenação pela venda de partes de espécie protegida sem a documentação legal obrigatória.



A Autoridade apreendeu cinco dentes de elefante, um dente de hipopótamo e uma pata de elefante, que estavam a ser transacionados pelo valor total de 11.325 euros.



As peças apreendidas vão ser entregues no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.