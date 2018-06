Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreende artigos contrafeitos de valor superior a 40 mil euros Ourém e Quarteira

Na operação foram apreendidos 2700 artigos entre camisolas, malas, sapatilhas e 'lingerie'.

Por Lusa | 15:02

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu no mercado de Ourém cerca de 1660 artigos contrafeitos, designadamente camisolas, malas, sapatilhas e 'lingerie', num valor aproximado de 26 mil euros, foi este sábado anunciado.



A ação de fiscalização, segundo um comunicado divulgado este sábado pela ASAE, foi realizada na quinta-feira, através da Unidade Operacional X/Santarém -- Unidade Regional do Sul, e focou-se no mercado semanal de Ourém.



Ainda durante a última semana, na Quarteira, a Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal da ASAE inspecionou seis viaturas, tendo sido instaurados quatro processos crime por circulação e ocultação de artigos contrafeitos, e apreendidos 1045 artigos, num valor total aproximado de 15 mil euros, revela o mesmo comunicado.