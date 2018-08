Momento divertido em santuário da Tailândia.

01:30

Uma turista norte-americana foi alvo de um ataque de carinho de um elefante bebé durante uma visita à Tailândia.A jovem não conseguiu evitar as gargalhadas perante a deliciosa investida de ‘Suki’, a mais recente cria de elefante nascida no santuário de Chia Lai Orchid, no norte do país.Os responsáveis do parque gracejaram que "nenhum humano ficou ferido na realização deste vídeo".Veja o vídeo