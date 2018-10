Cria de leão encontrada em garagem em França

Já é o segundo caso descoberto pelas autoridades do país em poucos dias.

A polícia alfandegária francesa encontrou uma cria de leão numa garagem no sul de Marselha, em França, dias depois de outra cria ter sido encontrada nos subúrbios de Paris, conta a SÁBADO A cria de leão, com apenas alguns quilos, foi encontrada esta quarta-feira dentro de uma gaiola de transporte de animais que estava guardada numa garagem para carros. A pequena leoa terá cerca de dois meses, explicou o chefe do departamento alfandegário de Marselha.Um funcionário da garagem foi detido pelas autoridades alfandegárias e disse que tinha levado a cria de uma prédio, depois de os donos do espaço afirmarem estar espantados com a situação.O animal está aos cuidados de uma instituição de apoio a animais.