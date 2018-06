Leoa morta a tiro depois de fugir de Zoo em Bruxelas

Crianças que estavam no Zoo foram retiradas por questões de segurança.

13:07



Na twee mislukte verdovingspogingen hebben we de ontsnapte leeuwin met een schot moeten laten inslapen. Nooit kwam iemand van bezoekers of personeel in gevaar. — ZOO Planckendael (@zooplanckendael) 21 de junho de 2018 Depois desta tragédia, são várias as pessoas que manifestam o seu profundo desagrado, através das redes sociais, para com a decisão de uma instituição que deveria proteger os animais, contrariamente ao que foi feito.



Ils vous font croire avec leurs magnifiques publicités qu'ils sont heureux et bien soignés! La vérité est toute autre! #Planckendael — krinexy (@krinexy) 21 de junho de 2018

"Fazem-no acreditar que são bons para os animais, mas a verdade é bem diferente", avançam as pessoas locais, também através das redes sociais.





u gotta be fucking shitting me, mensen maken fouten en die beesten worden maar weer vermoord? im done #planckendael — Esther Merckx (@esther_merckx) 21 de junho de 2018





"As pessoas cometem erros e os animais voltam a ser mortos. Não percebo". O parque já se veio manifestar sobre os recentes acontecimentos através de um tweet, onde avança que 'depois de duas tentativas (fracassadas) de sedar o animal, tivemos de o abater".

Uma leoa foi esta manhã morta com tiros, depois de ter fugido do recinto destinado para os felinos, no Jardim Zoológico de Planckendael, na Bélgica.O animal não chegou a abandonar o Jardim Zoológico, tendo sido intercetado por um veterinário, que o tentou anestesiar por duas vezes, segundo avança a página oficial do Twitter do Zoo.As pessoas tiveram de ser retiradas, e as inúmeras crianças mantidas dentro dos autocarros escolares, como medida de segurança.