ASAE doa carne apreendida ao Zoo da Maia

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) doou cerca de 400 quilos de géneros alimentícios ao Zoo da Maia. Os produtos de carne tinham sido apreendidos num entreposto frigorífico, no distrito do Porto.

Em comunicado, a ASAE adianta que, numa operação de fiscalização, foram apreendidos ao todo 650 quilos de vários tipos de carne por falta de rastreabilidade, manuseamento e alteração da condução qualitativa abusivos. Submetidos a perícia, 250 quilos foram classificados como anormais, devido à falta de requisitos, e encaminhados para destruição, uma vez que apresentavam gelo na superfície, desidratação e descoloração, tendo ultrapassado alguns a data de limite de consumo. "Procedeu-se à instauração de processo contraordenacional, por ausência de rastreabilidade e recondicionamentos e manipulações abusivas, no caso, a passagem do estado de refrigerado para o estado de congelado dos produtos", adianta a ASAE.

Os restantes 400 quilos foram considerados como "alimentação animal segura", pelo que foram doados ao jardim zoológico. A operação foi realizada pelas Brigadas de Indústrias da Unidade Regional do Norte, com elementos das unidades territoriais do Porto e de Mirandela.