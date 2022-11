Assaltante armado ameaça proprietário de bomba de gasolina e leva 250 euros

O proprietário de um posto de abastecimento de combustível em Vilar, Cadaval, foi ameaçado com uma pistola e obrigado a dar 250 euros que tinha em caixa a um assaltante encapuzado, que depois fugiu para um carro onde um cúmplice o aguardava.









O assalto aconteceu pelas 19 horas de sábado, numa altura em que não havia clientes na gasolineira, e foi consumado em poucos instantes, deixando o dono – que substituía uma funcionária que está de férias – em pânico.

A GNR, que tinha registado momentos antes, a escassos metros do local, uma agressão com um bastão, tomou conta da ocorrência, mas a investigação transitou para a Polícia Judiciária, que tenta apurar a eventual relação com outro roubo no fim de semana anterior num posto de combustíveis em A dos Cunhados, Torres Vedras, a 25 quilómetros de Vilar.