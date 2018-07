Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltante de gasolineira em Aveiro condenado a prisão preventiva

Mulher de 27 anos era cúmplice.

13:16

Um homem de 38 anos foi detido na passada quarta-feira, quando tentava assaltar um posto de abastecimento de combustíveis em Albergaria-a-Velha, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta sexta-feira a GNR.



Segundo um comunicado da GNR, o indivíduo, que já era suspeito de vários furtos no distrito do Porto, foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Águeda, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.



O homem foi apanhado com uma cúmplice, uma mulher de 27 anos, que ficou sujeita à medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.



De acordo com a GNR, os militares "deslocaram-se a um alarme de intrusão de uma loja de conveniência onde detetaram os dois indivíduos no interior de uma bomba de combustível, bem como uma viatura de apoio no exterior".



Da ação resultou a recuperação de 356 maços de tabaco de diversas marcas, 31 isqueiros, 14 guias de plástico suporte tabaco e duas embalagens de mortalhas.



Foi ainda apreendido o veículo em que se faziam transportar, o qual se veio a apurar que era furtado, refere a mesma nota.