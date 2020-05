Assaltante foge em contramão à PSP em carro roubado

Seguia num carro que tinha sido furtado em Viseu, na sexta-feira, e foi mandado parar por agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP, sábado à tarde, na rua Orfeão do Porto.O condutor, de 48 anos e de Mindelo, Vila do Conde, fugiu a alta velocidade por várias ruas, algumas em contramão, foi seguido e acabou detido, já na rua do Outeiro.Tinha cartões de cidadão, cartões multibanco, roupa e cinco pares de óculos de sol, que tinha furtado de um carro, em Matosinhos, quarta-feira, e de outro, numa residência em Vila do Conde, no fim de semana. Foi ontem levado a tribunal.