A PSP de Lisboa anunciou a detenção de dois homens, que ficaram em prisão preventiva, por serem suspeitos de roubos violentos. Um foi apanhado esta semana. Roubou por esticão dois telemóveis, no valor total de três mil euros, nos dias 7 e 14 deste mês em estações do Metro de Lisboa. Chegou a ameaçar com uma faca um passageiro.O outro é um jovem, que foi retido por populares na terça-feira e entregue à PSP, por ter roubado com agressão um aluno de uma escola.