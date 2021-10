Uma loja de bicicletas foi assaltada na madrugada desta terça-feira em Penafiel.Os ladrões estroncaram a porta de alumínio do estabelecimento e conseguiram levar quatro bicicletas, cada uma no valor de cinco mil euros. O assalto rendeu então 20 mil euros.O alerta foi dado pelas 04h00 e a GNR esteve no local.Ainda não se sabe quantos assaltantes eram, nem o seu paradeiro.