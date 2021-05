Levam cofre com dinheiro de lojas de Baião e Marco de Canaveses

As lojas Minipreço de Baião e do Marco de Canaveses foram alvo de assaltos, na madrugada desta quinta-feira. Nos dois casos os ladrões levaram cofres com dinheiro, num valor por apurar.A GNR investiga os casos e a possível relação entre eles. Em Baião, o assalto ocorreu pelas 03h00. Os ladrões arrombaram uma das portas do estabelecimento para entrar no seu interior.O mesmo método foi utilizado perto das 05h00, no Marco de Canaveses.