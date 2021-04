Assaltantes levam tabaco em Vila do Conde

Uma padaria foi assaltada, na madrugada desta quinta-feira, na rua da Praia, nas Caxinas, Vila do Conde. Os assaltantes destruíram a porta de entrada do estabelecimento comercial e levaram uma máquina de tabaco.



Segundo apurou o Correio da Manhã, o assalto aconteceu por volta da 01h30 e para acederem à padaria os ladrões arrombaram uma porta de vidro. Já no interior do estabelecimento conseguiram roubar a máquina de tabaco e todo o dinheiro que esta continha. “Não é a primeira vez que isto acontece. Ainda não calculámos o valor dos prejuízos”, referiu o proprietário. A PSP investiga.



