Assalto armado a gasolineira na A7 rende 500 euros

Um gang, com quatro encapuzados, assaltou a bomba de gasolina na A7, em Fafe, na madrugada deste sábado, cerca das 05h00.O funcionário da loja de conveniência foi ameaçado com uma caçadeira para abrir as portas da loja, onde entraram pelo menos dois ladrões que obrigaram a vítima a deitar-se no chão enquanto retiravam todo o dinheiro da caixa registadora, cerca de 500 euros, e todos os maços de tabaco que estavam nos expositores para venda.Os assaltantes demoraram poucos minutos a consumar o roubo violento e fugir do local, em direção a Guimarães. A GNR de Fafe foi chamada ao local, mas a investigação está a cargo da Policia Judiciária de Braga que já esteve no local a visualizar as imagens de videovigilância e a ouvir o testemunha do funcionário que foi ameaçado com a caçadeira.