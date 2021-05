Dois supermercados da cadeia minipreço foram assaltados na madrugada desta quinta-feira em Baião e no Marco de Canaveses.

O primeiro assalto ocorreu pelas 03h00 em Baião onde os assaltantes arrombaram uma das portas do estabelecimento e conseguiram roubar um cofre com dinheiro no interior (valor ainda por apurar).

O mesmo método foi utilizado no segundo assalto que ocorreu pelas 04h00 no Marco de Canaveses.

A GNR esteve nos dois locais e está apurar os factos bem como a relação entre os dois assaltos.