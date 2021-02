Quatro ladrões encapuzados arrombaram esta segunda-feira de madrugada a loja da estação de serviço da Repsol de Lousa, Loures, na A8, sentido Norte-Sul. O grupo foi filmado pelo sistema interno de videovigilância a arrombar uma máquina de tabaco, fugindo com dinheiro e uma quantidade ainda indeterminada de maços.









O crime ocorreu cerca das 05h10, quando a estação de serviço se encontrava encerrada. As câmaras externas da bomba de gasolina filmaram um Volkswagen Passat a estacionar no exterior, com os quatro homens a saírem rapidamente da viatura. O gang usou pés de cabra, e pelo menos um extintor, para arrombar uma das portas que dava acesso ao interior do estabelecimento comercial.

Já dentro da loja, as câmaras voltaram a captar todos os passos dos ladrões. E, segundo fonte policial disse ao CM, os assaltantes encapuzados concentraram atenções durante alguns minutos numa máquina de tabaco que ali se encontrava instalada. Voltaram a usar os pés de cabra e extintor para arrombar a mesma, furtando todo o tabaco e dinheiro que estavam no interior do equipamento.





O grupo fugiu rapidamente na mesma viatura onde tinha chegado. Os primeiros agentes policiais a acorrerem ao local foram investigadores da GNR de Vila Franca de Xira. A análise ao sistema de videovigilância das bombas da Repsol mostrou que um dos ladrões empunhava uma arma de fogo de pequeno calibre, pelo que a Polícia Judiciária vai assumir esta investigação.