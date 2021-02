Um armazém de produtos alimentares congelados em Perelhal, Barcelos, foi assaltado esta quinta-feira e foram levados 70 mil euros em caixas com comida. Terão sido levadas centenas caixas com produtos alimentares.O alerta foi dado pelos proprietários cerca das 07h15 e no local está uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos.Ainda não é conhecida a identidade dos assaltantes, que se encontram em fuga. As autoridades tentam agora recolher provas e imagens do local do crime.