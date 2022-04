Quatro ladrões assaltaram um posto de combustível, na madrugada desta sexta-feira, no centro de Paços de Ferreira. O grupo atuou com o rosto oculto e partiu o vidro da montra da loja. Uma vez no interior apoderaram-se de tabaco e de um extintor.

Os assaltantes tentaram ainda destruir a grade do estabelecimento. Para isso usaram um cinto de segurança que prenderam à grade e à viatura que usaram para cometer o furto.

A GNR foi chamada ao local para investigar. Os assaltantes fugiram e são agora procurados.