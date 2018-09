Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionária de Junta de Freguesia agredida durante assalto na Nazaré

Mulher sofreu várias agressões e terá ficado com lesões nas pernas.

11:33

Uma funcionária da Junta de Freguesia de Valado dos Frades, na Nazaré, foi agredida esta quarta-feira durante um assalto.



A vítima está a ser assistida no hospital de Leiria.



Rui Amaro, presidente da Junta, revelou que foi "surpreendido com um telefonema" de uma funcionária pelas 6h30 da manhã a reportar o caso.



A mulher sofreu várias agressões e terá ficado com lesões nas pernas.



Os assaltantes apenas conseguiram levar cerca de 50 euros em dinheiro.