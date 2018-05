Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltos à mão armada em Paredes e Penafiel sem registo de feridos

Supermercado de Rebordosa e posto de gasolina em Duas Igrejas foram atacados esta quarta-feira.

Por Lusa | 16.05.18

A GNR registou esta quarta-feira dois assaltos à mão armada na zona do Vale do Sousa, o primeiro a um supermercado de Paredes e o segundo num posto de combustíveis em Penafiel, disse à Lusa fonte da autoridade policial.



O primeiro assalto ocorreu cerca das 15h00 num supermercado de Rebordosa, no concelho de Paredes, e pouco tempo depois, segundo a GNR, aconteceu o assalto a um posto de gasolina em Duas Igrejas, no vizinho município de Penafiel.



Segundo os bombeiros de Rebordosa não há registo de feridos, mas duas pessoas foram assistidas no local, por terem entrado em pânico.



A GNR não avança com mais informações, porque as duas ocorrências estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.