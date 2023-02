O casamento entre Cláudia Serra, de 38 anos, e Tony Coutinho, de 44, foi marcado por discussões violentas, com troca de acusações de infidelidade. Sempre que ingeria bebidas alcoólicas, a mulher era espancada e o homem chegou a partir-lhe os telemóveis, candeeiros e o televisor. Discutiam à frente dos filhos (um menor e outro maior de idade). Num dos episódios de violência, Tony apontou uma pistola à cabeça de Cláudia e do menor, ameaçando que os matava.A 20 de junho de 2022, mediante um plano que tinha traçado, foi ao rés do chão da casa, no Marco de Canaveses, onde a vítima explorava um salão de cabeleireiro e estética. Com a arma, disparou um tiro a curta distância na cabeça de Cláudia. A vítima morreu quatro dias depois, no hospital.