Assassina o sogro pela herança de três milhões de euros

Genro do português Garcia Pereira Marques, mandante do crime, apanhou 14 anos de prisão após ter colaborado com a Justiça.

Por Magali Pinto | 01:30

A morte brutal do empresário português ocorreu em abril de 2016, em Maringá, no Paraná, Sul do Brasil, mas foi planeada um mês antes pelo genro da vítima. O objetivo era ficar com a herança de Garcia Pereira Marques, de 62 anos, avaliada em cerca de 15 milhões de reais, que correspondem a mais de três milhões de euros.



Para o homicídio, Alexandre Bombachini contratou a empregada de casa da vítima e uma amiga. Foram elas a disparar, movidas pela ganância. Na última quinta-feira, Alexandre foi condenado a 14 anos de prisão.



Os juízes valoraram o facto de ter assumido o crime e de ter mantido sempre uma postura cooperante com a polícia e com a Justiça. Durante o processo, Alexandre Bombachini referiu que era maltratado e humilhado pelo sogro português, para além de ter sido aconselhado a cometer o homicídio pelo irmão da vítima, também português – facto que está a ser investigado.



O emigrante luso Garcia Pereira Marques foi vítima de uma cilada – atraído para uma zona isolada e rural, onde acabou baleado mais do que uma vez. Teve morte imediata.



Acabou abandonado no local e o corpo foi encontrado mais tarde.



Empregada da vítima apanha vinte anos

A empregada doméstica de Garcia Pereira Marques foi a autora dos disparos. Trabalhava há vários anos para o português quando acedeu a entrar no plano de executar o patrão por dinheiro. Apanhou vinte anos de cadeia.



Vítima e criminosos viviam juntos na mesma casa. Os homicidas queixaram-se em tribunal da forma como eram tratados pelo português. Mas os juízes não têm dúvidas de que o crime foi motivado pelo dinheiro.