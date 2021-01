Assassino de PSP preso por roubos em Espanha

A Polícia Nacional de Espanha cercou um bairro degradado de Sevilha para prender ‘El Congui’, alcunha de um português de 37 anos que integrou o gangue do ‘Pecas’, que em 2005 disparou contra a PSP matando o chefe Sérgio Martins, no Algarve, e que agora era procurado por roubos por esticão naquela cidade espanhola.Ricardo R., é esta a única identificação fornecida pela polícia do país vizinho, foi o único arguido do processo do gangue do ‘Pecas’ que não foi julgado em 2007. Fugiu de Portugal para o bairro de El Vacie, em Sevilha, onde foi detido várias vezes.No fim do ano passado, ‘El Congui’ começou a atuar com dois cúmplices na zona industrial de Sevilha. Os ladrões atacaram 14 mulheres, roubando-lhes as malas com violência. Segundo a imprensa espanhola, há registo de várias vítimas hospitalizadas. No início desta semana a Polícia Nacional invadiu o bairro de ‘El Vacie’ e apanhou os três homens.