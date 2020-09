Aterroriza a mãe e exige-lhe dinheiro para sustentar vícios

J á tinha sido detido em flagrante delito, em janeiro deste ano, pelo mesmo crime. Oito meses depois, no passado dia 31 de agosto, o homem de 31 anos voltou a ser apanhado pelas autoridades.O motivo: ter agredido a mãe pela segunda vez. Residente no concelho de Valongo, o suspeito, com antecedentes criminais, foi detido por elementos do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR do Porto. Foi presente na terça-feira à Justiça.Ao que o Correio da Manhã apurou, o suspeito já tinha outros crimes no cadastro, um deles por resistência e coação contra um militar da GNR. Ameaça, dano agravado e tráfico de estupefacientes são outros dos delitos cometidos por este homem.Depois de ter sido presente a um juiz do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, ficou sujeito às medidas de coação de termo de identidade e residência. Está ainda proibido de contactar por qualquer meio a mãe e de se aproximar da sua casa e locais frequentados por ela. Fica igualmente obrigado a apresentar-se, semanalmente, às autoridades da área de residência.